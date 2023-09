San Pancrazio “festeggia” 7 anni di chiusura 

Sette anni tra quattro mesi. Da tanto dura la chiusura della Torre di San Pancrazio, nel quartiere Castello di Cagliari. Il monumento è interessato da lavori di restauro che sembrano non finire mai. Molti i turisti ignari, con lo sguardo rassegnato davanti al cartello mezzo sbiadito all’ingresso dell’imponente struttura pisana che svetta su piazza Indipendenza: «Chiuso per esecuzione lavori». Concetto ribadito anche in inglese e tedesco. «Mai visto un operaio, e non ci sono neanche indicazioni che chiariscano il perché della chiusura», lamentano i residenti.

