San Nicolò, nuova barriera frangivento 

Il rifacimento della barriera frangivento e un cantiere comunale, consentiranno al comune di Buggerru di porre rimedio in parte al problema dell’insabbiamento dei parcheggi e degli accessi al mare nel litorale di San Nicolò.

Il progetto dell’opera da attuare lungo rettilineo del tratto della Provinciale 83, è stato approvato nei giorni scorsi dalla Giunta comunale presieduta dalla sindaca Laura Cappelli e ora gli uffici preposti del municipio lavorano, per far partire quanto prima i lavori. «Si tratta di un intervento - spiega la prima cittadina – che prevede il rifacimento di circa 700 metri della protezione in canne, che separano la spiaggia di San Nicolò dai parcheggi lungo la strada provinciale. Il programma di lavoro prevede anche il ripristino dei rispettivi accessi alla spiaggia, ubicati in prossimità dei parcheggi e che anche questi sono stati danneggiati dai grandi cumuli di sabbia trasportata dal vento». Il fenomeno dell’insabbiamento dei parcheggi lato mare e della carreggiata nel tratto della Provinciale 83, che avviene in particolar modo quando sulla costa si abbattono le forti raffiche di maestrale, dovrebbe in questo modo essere in parte risolto. «Contestualmente ai lavori di rifacimento della barriera frangivento e grazie a un finanziamento regionale di circa 109 mila euro – conclude Laura Cappelli - sarà avviato un cantiere comunale nel quale lavoreranno 8 operai, distribuiti in 2 turni da 4 mesi e mezzo ciascuno e che si occuperanno di manutenere le aree oggetto dell’intervento. Questi lavori dovrebbero partire entro il mese di aprile».

