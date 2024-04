San Nicolò, il restauro resta al palo 

Nel sagrato della chiesa di San Nicolò aumentano i ponteggi, ma non iniziano i lavori per il restauro del rosone. I primi ponteggi furono innalzati nel novembre dello scorso anno, servivano per verificare lo stato di salute dell’opera architettonica e per pianificare un intervento tecnico per risolvere i problemi di sfarinamento dei componenti della struttura risalente al 1600. Il rosone nel corso degli ultimi vent’anni ha subito importanti deterioramenti causati dal guano dei piccioni accumulato nella sua circonferenza anni fa, attualmente la Soprintendenza deve scegliere se ricostruire con malta idraulica le parti erose o se farle ricostruire con materiale lapideo. Recentemente sono stati aggiunti altri ponteggi con tubi in acciaio nella parte laterale di sinistra della chiesa perché durante l’ispezione i tecnici avevano rilevato anche problemi di sfarinamento e distacco di sfogliature dai blocchi di tufo che rivestono la facciata, la scoperta aveva causato allarme per la sicurezza delle persone che giornalmente si recano in chiesa attraversando il sagrato.

«Non è compito nostro decidere quando inizieranno i lavori, spetta alla Soprintendenza e all’architetto che gestisce la direzione del cantiere», dicono dalla ditta Desogus, che ha vinto l’appalto per fare i lavori. Dopo quasi sei mesi, sempre più parrocchiani e residenti attendono l’inizio dei lavori, la vista della chiesa, prospiciente la piazza centrale, avvolta fra ponteggi non è gradita.

