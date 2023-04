San Nicola, padre Ignazio succede a don Emilio  

Padre Ignazio Pili, già viceparroco della chiesa di San Nicola di Bari di Muravera, succede a don Emilio Manca. Lo ha nominato l’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi nel corso della messa celebrata proprio a Muravera lo scorso sabato. Una cerimonia per salutare Don Emilio (83 anni, da 51 a Muravera) alla quale hanno preso parte tantissimi fedeli. Presente anche il sindaco Salvatore Piu e la Giunta comunale.

«Dico grazie a don Emilio - ha detto il primo cittadino di Muravera – e questa parola comprende tutto. Non ti lascerà solo, ti cercherò ancora di più. I muraveresi hanno ancora bisogno della tua presenza». Presenza che non mancherà dal momento che don Emilio resta a Muravera e continuerà a celebrare.

Il sacerdote, a sua volta, ha ringraziato i cittadini: «È stata una lunghissima avventura – ha ricordato don Emilio, originario di Quartucciu – iniziata nel 1972. Per arrivare a Muravera consultai una cartina. Grazie per il cammino, non sempre facile. In questi cinquanta anni ho amato tutti voi follemente, dal primo all’ultimo. La mia porta è sempre aperta». Don Emilio Manca è stato ordinato sacerdote nel 1966. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA