San Nicola, lavori pagati (anche) dai fedeli 

Un amore sfrenato per la chiesa parrocchiale “San Nicola di Bari” di Muravera che stava rischiando di cadere a pezzi. Lo hanno dimostrato i fedeli che in pochi mesi – sospinti da padre Ignazio Pili – hanno raccolto circa cinquantamila euro. La somma è stata fondamentale per raggiungere quota 400mila euro e consentire di effettuare tutta una serie di lavori: messa in sicurezza del campanile, riparazione del tetto, tinteggiatura. E ancora ristrutturazione della casa parrocchiale (fu costruita nel 1928, ci pioveva dentro) e dell’oratorio Madre Teresa di Calcutta.

I fondi

Il progetto – predisposto quasi dieci anni fa dall’ingegnere Pietro Paolo Orrù su incarico della Parrocchia – era stato già finanziato dalla Regione con 190mila euro. I soldi però – come previsto dal bando - coprivano solo il 60 per cento dei lavori. Da qui l’intervento del Comune (60mila euro), della Curia (50mila euro) e, appunto, dei fedeli. «Un grazie di cuore – ha detto Don Ignazio durante la messa di ringraziamento celebrata dal vescovo Giuseppe Baturi - alle tante persone che in questi mesi ci hanno aiutato e ci stanno aiutando. Grazie alla Curia che ci sostiene come una mamma con i propri figli, grazie al Comune. E grazie alle ditte che hanno eseguito i lavori perché oltre alla professionalità hanno dimostrato un grande amore per la Parrocchia. Ora renderemo un servizio migliore alla comunità».

Il vescovo ha rimarcato l’importanza della Parrocchia («il vero cuore del paese») e ha ringraziato i fedeli: «Sono stati loro i veri artefeci di questo recupero – ha detto – e hanno spinto anche la Curia ad intervenire. Quando tutti si aiutano l’uno con l’altro e dimostrano quanto tengono alla loro Parrocchia allora ecco che anche la Curia fa la sua parte».

La comunità

Soddisfatto il sindaco di Muravera Salvatore Piu: «Ora la chiesa di San Nicola di Bari si presenta non solo come un luogo di culto – ha sottolineato – ma anche come un prezioso patrimonio storico e culturale per le generazioni future». Costruita nei primi decenni del Seicento, la chiesa sorge in pieno centro storico. La sua architettura, tipica della Controriforma, racconta secoli di storia e tradizione. Gli interventi di recupero hanno riguardato, fra l’altro, il consolidamento del solaio di copertura del campanile, la revisione della stabilità delle campane più antiche e il restauro delle facciate esterne. L’impiego di materiali eco-compatibili e l’adozione di tecniche di restauro storico-architettonico hanno garantito il rispetto dell’identità e dell’originalità della chiesa. Ad illustrare i lavori, subito dopo la messa di ringraziamento, l’ingegnere Orrù. Lavori che hanno interessato, appunto, anche l’oratorio e la casa parrocchiale.

