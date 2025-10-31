San Michele, un cimitero da incubo 

Anche quest’anno, come da tradizione, i cagliaritani non rinunciano a rendere omaggio ai loro defunti. E come ogni anno, nel cimitero di San Michele trovano i problemi di sempre: sporcizia, muri pericolanti, pavimenti sconnessi, infiltrazioni, rubinetti rotti e le immancabili transenne. Una situazione di degrado e incuria che colpisce quello che dovrebbe essere uno dei luoghi più curati della città, quello che raccoglie affetti, ricordi e dolore.

Tra tombe e incuria

Ieri era il secondo giorno di pellegrinaggio nel più grande camposanto della città. Migliaia di persone hanno voluto portare un fiore e fermarsi alcuni minuti a pensare al passato. I visitatori hanno trovato un cimitero diviso in due: più curata la prima parte, dall’ingresso alla scalinata, fatiscente e sudicia la seconda, ai lati e dietro la chiesa. «Trovo il cimitero sporco, il pavimento è invaso da foglie e buste di plastica», dice Simona Ghisoni, 51 anni, di Cagliari. «Ci sarebbe certamente bisogno di più cura e attenzione. Prima di tutto sul fronte dei rifiuti. Guardi i cestini, sono stracolmi di immondezza, nessuno li svuota e gli eccessi finiscono per terra. Al resto ci pensa il vento». Poco distante, dietro la cappella, Mauro Cossu guarda incuriosito i nuovi loculi cinerari. «A parte il lerciume, anche il muro di cinta sta crollando. Per non parlare dei rubinetti, molti sono rotti altri gocciolano, con un notevole spreco d’acqua. Eppure – aggiunge – le tasse le paghiamo regolarmente». Anche Fiorella Dessì, 65 anni, cagliaritana, non risparmia le critiche. «Non basta aver sistemato le aiuole, il cimitero è invaso dall’immondezza. In giornate come queste, con un imponente afflusso di persone, sarebbe necessario rafforzare i turni di pulizia e offrire così più decoro ai visitatori. Altro che raccolta differenziata, i mastelli sono pieni e i rifiuti vengono gettati dove capita». Più morbido il commento di Angela, 76 anni, di Seui, che preferisce non leggere il cognome sul giornale. «Sono venuta per ricordare mio marito. Tutto sommato, a me sembra in ordine, certo si potrebbe fare di più, ma certe volte è colpa degli incivili che lasciano i rubinetti aperti e buttano gli scarti dove capita. Voglio ringraziare i dipendenti comunali all’ingresso, la loro gentilezza è encomiabile».

Fiori e proteste

L’esterno del cimitero è abbellito dalle bancarelle dei fiorai. Che però non fanno salti di gioia. «Giovedì, a parte il tempo non eccezionale, c’era poca gente e gli affari non sono andati bene», commenta Andrea Fenu. «L’altro elemento che scoraggia soprattutto i pensionati sono i prezzi dei fiori, da dopo il Covid le quotazioni sono schizzate alle stelle. Vendiamo le margherite a 5 euro al mazzo, le orchidee – in arrivo dalla Thailandia – 8 euro, i gigli 2.5 euro l’uno, le roselline 15 euro e i mazzi composti a 10 euro». Fenu rilancia un appello al Comune. «Abbiamo chiesto i chioschi, con queste bancarelle sembriamo disastrati, in balia delle intemperie. Inoltre, renderemmo più gradevole questa piazza». Il fratello Stefano aggiunge: «Mi chiedo perché non aprono l’ingresso principale, quello monumentale». Dal lato opposto Christian Spiga, 25 anni. «È la prima volta che lavoro qui, non sta andando male, anche se mancano i parcheggi».

Critiche giuste

«I cagliaritani si lamentano e hanno ragione». La vicesindaca con delega ai Servizi cimiteriali, Maria Cristina Mancini, non cerca attenuanti. «Abbiamo trovato il cimitero di San Michele in condizioni terribili. Abbiamo chiesto un finanziamento da due milioni di euro per creare un’area per la dispersione delle ceneri, l’apertura del famedio, una sistemazione decorosa per i fiorai e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Lavori che contiamo di iniziare l’anno prossimo». (a. a.)

