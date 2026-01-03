San Michele sommerso dai rifiuti, dopo le feste va ancora peggio: «Questa situazione è vergognosa» 

Via Podgora, ieri, ore 11,30. Due operatori della De Vizia scendono dal loro mezzo all’altezza dell’incrocio con via Bosco Cappuccio e si guardano attorno sbigottiti. I mastelli sono traboccanti, i marciapiedi sepolti da tonnellate di rifiuti e materiali ingombranti tra cui vecchi mobili ed elettrodomestici. «Impossibile portare via tutto oggi», esclama uno dei due, «qui è spesso così, ma durante le Feste è ancora peggio». I due non si perdono comunque d’animo - d’altronde è il loro lavoro - e cominciano a prendere i sacchetti e a gettarli dentro il compattatore. Che però, dopo pochi minuti, è già strapieno. «Andiamo via», allargano le braccia in contemporanea, «oggi di più non possiamo fare. E questi ingombranti, tra l’altro, noi non li possiamo neanche ritirare».

Residenti esasperati

A mezzogiorno il camion dell’immondezza è già sparito. I rifiuti, invece, sono ancora lì. Meno rispetto a prima, ma ugualmente tantissimi. E non solo in via Podgora, stessa storia anche in via La Somme, via Premuda (dove qualcuno ha abbandonato perfino una culla) e piazza Medaglia Miracolosa. Intanto in via Abruzzi una quindicina di gabbiani affamati con pulli al seguito terrorizzano i passanti diretti in chiesa, costringendoli a scendere in strada, tra le auto. «È una cosa vergognosa», commenta Gabriella Spiga, residente in via La Somme, «ho la faccia in terra, quando viene qualcuno a trovarmi ci rimango male. Perché casa mia è pulita, mentre fuori fa pena. Gli uccelli aprono i sacchetti e sparpagliano i rifiuti. È difficile passare, bisogna camminare sopra la spazzatura».

Opposizione all’attacco

«È il classico esempio», tuona la consigliera comunale Alessandra Zedda (Lega – Anima di Sardegna), «di come il mix tra inciviltà delle persone e negligenza nella raccolta dei rifiuti - che la nostra città sta subendo da anni - generi questo tipo di situazioni. Noi sosteniamo, lo stiamo ripetendo di continuo, che ci sono momenti in cui occorre un intervento straordinario. E questo delle Feste è uno di quelli, così come d’estate nei periodi di maggiore affluenza e minor controllo. A San Michele, oggi, siamo di fronte ad una situazione davvero invivibile, perché lì abitano cittadini che devono essere considerati e trattati con pari dignità e pari diritti di tutti gli altri, che invece possono godere di una raccolta ordinata e continua. La verità, e concludo, è che la raccolta dei rifiuti in città continua ad essere lontana dai canoni minimi». Presto il caso sarà (nuovamente) affrontato in Consiglio.

