San Michele, riapre il Castello 

Dopo il parco riapre anche il castello di San Michele, chiuso dopo l’incendio che il 26 luglio scorso ha devastato parte del polmone verde.

Il parco è stato riaperto martedì dopo la ricostruzione di parte della palizzata che delimita i viali, dell’illuminazione e degli impianti di irrigazione distrutti dal fuoco. Di nuovo fruibili anche il punto di ristoro e la pizzeria.

Gli eventi

Organizzate da Orientare per il Servizio Sport, Cultura e Spettacolo del Comune, prenderanno il via sabato le attività che puntano a far conoscere la storia del Castello.Il primo appuntamento è alle 18,30 con la rassegna “Racconti e tramonti diVini – II edizione”. L'iniziativa è dedicata alle famiglie e a tutti coloro che desiderano conoscere la storia dell'antica fortezza cittadina e le peculiarità dell'area circostante.

Domenica alle 18 spazio ai “Percorsi Sensoriali” con un'imperdibile occasione per conoscere in modo esperienziale la storia del Castello e la vita delle persone che lo abitarono in passato. L'incontro, rivolto ad un pubblico di adulti, è dedicato alla scoperta dei 5 sensi tra le sale del monumento storico ed è pensato per stimolare udito, vista, olfatto, tatto e gusto.

Il ciclo di iniziative che segnano la riapertura del Castello si concluderà sabato 2 settembre alle 17 con la Caccia al Tesoro del Castello di San Michele. Il laboratorio è dedicato ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni che potranno scoprire, giocando, dove è nascosto il forziere della Contessa donna Violante Carroz.

RIPRODUZIONE RISERVATA