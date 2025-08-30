San Michele, patrono senza casa 

In occasione della festa di San Michele, patrono della città, le porte della chiesa ancora chiuse ai fedeli si riapriranno, ma solo per pochi giorni. Il primo lotto dei lavori di ripristino sono terminati, ma a breve prenderà il via la seconda tranche di interventi e l’edificio sacro dovrà di nuovo serrare i battenti. A un anno dal precedente intervento, è il coordinamento Sardenya i Llibertat a tornare a sollecitare la riapertura della chiesa, indirizzando una lettera al vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa, Mauro Maria Morfino e, per conoscenza, anche al sindaco Raimondo Cacciotto e alla Soprintendenza ai Beni culturali di Sassari e Nuoro. La richiesta nasce in vista della festa del Santo patrono, il 29 settembre, quando fedeli e cittadini sperano di poter tornare a vivere le celebrazioni all’interno della amata chiesa.

La richiesta

«Dopo la riqualificazione della piazzetta e il restauro della facciata, completato da oltre un anno, – si legge nella lettera – non si capisce perché il portone rimanga ancora chiuso». Dalla Curia rassicurano. La chiesa riaprirà, ma solo per le celebrazioni del Santo patrono. Secondo i firmatari della missiva, una riapertura, anche limitata a una messa settimanale, sarebbe già un segnale importante per la comunità. «San Michele – ricordano Salvatore Scala, Carlo Sechi, Luigi Addis e Sergio Floris – non è solo un luogo di culto: la sua cupola policroma è uno dei simboli identitari di Alghero, così come gli arredi lignei e le opere pittoriche restaurati con cura sotto la guida della Soprintendenza». Dopo la terribile epidemia di peste del 1582-83, nel 1584 arrivarono ad Alghero i primi gesuiti, ai quali l’edificio fu donato dal vescovo. San Michele, prestigiosa per aver ospitato provvisoriamente la cattedrale in attesa del completamento di Santa Maria, divenne per secoli punto di riferimento religioso e culturale. La soppressione degli ordini religiosi del 1855 portò all’abbandono dei gesuiti e alla trasformazione degli spazi in caserma. Solo nel 1950, la Compagnia di Gesù poté tornare ad Alghero, restituendo vitalità alla chiesa e ai locali annessi. Qui si svilupparono gruppi giovanili, attività teatrali, musicali, cineforum, iniziative culturali e sociali. Oggi, con la partenza dell’ultimo padre gesuita, la chiesa è di nuovo chiusa. Ma per Sardenya i Llibertat non può restare così: «La città ha bisogno di San Michele. Riaprirla è un atto di fede ma anche un gesto di amore e rispetto per la storia di Alghero».

RIPRODUZIONE RISERVATA