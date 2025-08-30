VaiOnline
Alghero.
31 agosto 2025 alle 01:03

San Michele, patrono senza casa 

La chiesa riaprirà ma solo per la festa, appello di Sardenya i Llibertat 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

In occasione della festa di San Michele, patrono della città, le porte della chiesa ancora chiuse ai fedeli si riapriranno, ma solo per pochi giorni. Il primo lotto dei lavori di ripristino sono terminati, ma a breve prenderà il via la seconda tranche di interventi e l’edificio sacro dovrà di nuovo serrare i battenti. A un anno dal precedente intervento, è il coordinamento Sardenya i Llibertat a tornare a sollecitare la riapertura della chiesa, indirizzando una lettera al vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa, Mauro Maria Morfino e, per conoscenza, anche al sindaco Raimondo Cacciotto e alla Soprintendenza ai Beni culturali di Sassari e Nuoro. La richiesta nasce in vista della festa del Santo patrono, il 29 settembre, quando fedeli e cittadini sperano di poter tornare a vivere le celebrazioni all’interno della amata chiesa.

La richiesta

«Dopo la riqualificazione della piazzetta e il restauro della facciata, completato da oltre un anno, – si legge nella lettera – non si capisce perché il portone rimanga ancora chiuso». Dalla Curia rassicurano. La chiesa riaprirà, ma solo per le celebrazioni del Santo patrono. Secondo i firmatari della missiva, una riapertura, anche limitata a una messa settimanale, sarebbe già un segnale importante per la comunità. «San Michele – ricordano Salvatore Scala, Carlo Sechi, Luigi Addis e Sergio Floris – non è solo un luogo di culto: la sua cupola policroma è uno dei simboli identitari di Alghero, così come gli arredi lignei e le opere pittoriche restaurati con cura sotto la guida della Soprintendenza». Dopo la terribile epidemia di peste del 1582-83, nel 1584 arrivarono ad Alghero i primi gesuiti, ai quali l’edificio fu donato dal vescovo. San Michele, prestigiosa per aver ospitato provvisoriamente la cattedrale in attesa del completamento di Santa Maria, divenne per secoli punto di riferimento religioso e culturale. La soppressione degli ordini religiosi del 1855 portò all’abbandono dei gesuiti e alla trasformazione degli spazi in caserma. Solo nel 1950, la Compagnia di Gesù poté tornare ad Alghero, restituendo vitalità alla chiesa e ai locali annessi. Qui si svilupparono gruppi giovanili, attività teatrali, musicali, cineforum, iniziative culturali e sociali. Oggi, con la partenza dell’ultimo padre gesuita, la chiesa è di nuovo chiusa. Ma per Sardenya i Llibertat non può restare così: «La città ha bisogno di San Michele. Riaprirla è un atto di fede ma anche un gesto di amore e rispetto per la storia di Alghero».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Cagliari, la beffa arriva al 95’

La rete di Anguissa non cancella una prova molto positiva 
l Nello sport
sanità

Sangue, donazioni in calo «Venerdì è stato un caos»

Saltato il volo con le sacche, ospedali paralizzati Sardegna sempre più lontana dall’autosufficienza 
Cristina Cossu
Trasporti

Porto Torres-Genova andata e ritorno Il prezzo? 895 euro

Segnalato il caro traghetti anche sulla Olbia-Civitavecchia 
Fabio Ledda
Storie

Via da Houston per abitare a Gavoi «L’America è qui»

Hanno venduto la villa in Texas per amore della Barbagia 
Giorgio Ignazio Onano
La magia

Tra il cielo e il mare: i tuffi spettacolari nelle acque di Masua

Marmeeting dalla torre di Porto Flavia, tutti in barca per la gara mozzafiato 
Angelo Cucca
Regionali

Campania e Puglia, rompicapo Pd

Schlein: «Troveremo la soluzione». Fico e Decaro restano in pole 
Parma

Tommy, libero uno dei rapitori

Ha finito di scontare 20 anni di carcere. La madre del piccolo: «Noi condannati a vita» 
La guerra

Un milione di persone in fuga da Gaza city

Il premier Houthi ucciso in Yemen da un attacco dell’Idf. Nuova protesta a Tel Aviv 