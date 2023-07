San Michele, la rivolta dei fiorai 

Cinquant’anni di lavoro costruito faticosamente tutte le mattine, sette giorni su sette (dalle 7 alle 18), tre settimane per rimettere in discussione tutto. È un’estate di fuoco per i commercianti ambulanti che vendono fiori all’esterno del cimitero di San Michele: tutta colpa di un economista olandese, Frederik Bolkestein (da anni noto a chiunque viva in Europa) che con la sua direttiva sul libero mercato dei servizi introdotta dall’Unione europea obbliga adesso il Comune a rimettere in discussione le concessioni di fiorai del cimitero di San Michele. Il 25 luglio, infatti, scade il bando (pubblicato lunedì scorso) che rimette tutti i posteggi in discussione ma, facendo una cosa buona, allarga la platea anche ai cimiteri fin qui poco serviti: Bonaria, dove saranno tre i concessionari, e Pirri dove diventeranno quattro.

L’allarme

C’è chi, come il signor Fernando vende fiori sul piazzale di San Michele da 50 anni e chi, come Andrea, è lì “solo” da 25; Matteo, invece, è arrivato appena un anno fa ma per mettere in piedi la sua impresa ha investito quasi 50mila euro. In tutto sono sette i concessioni, diventeranno 14 quando le autorizzazioni attuali scadranno (in proroga) il 31 dicembre e il nuovo bando ridisegnerà l’intera area. Dal piazzale di San Michele si solleva un grido di allarme: «Siamo preoccupati», dicono gli operatori che gestiscono imprese per oltre il 90% a conduzione familiare e garantiscono un servizio per la città. «Che fine faremo? Abbiamo paura che possa arrivare qualcun altro, magari economicamente più forte di noi, e noi costretti ad andare via dopo tanti anni di lavoro», aggiungono.

Il bando

A leggere i criteri del bando pubblicato dall’amministrazione c’è comunque spazio per tentare di tirare un sospiro di sollievo: la gara pubblica, infatti, riconosce e dà valore alla professionalità e all’esperienza di chi vive in quel settore e attribuisce una certa premialità rispetto agli altri. «Ma questo non costituisce nessuna garanzia di vincere, naturalmente», sottolinea il signor Andrea, bancarella accanto all’ingresso centrale del cimitero (da tre anni chiuso). «Abbiamo famiglie mantenere, siamo preoccupatissimi. Anche perché», dice, «il nuovo disegno della piazza», che nessuno avrebbe concordato con gli operatori né con associazioni di categoria, «prevede l’ingresso di altri sette concessionari in uno spazio che è praticamente già saturo così. Senza considerare che molti operatori», allo scopo di garantire la viabilità della zona, «saranno abbastanza appiccicati». La preoccupazione del signor Andrea è la stessa di tutti gli altri concessionari. «Prima di me e mia moglie, qui c’era mia mamma e io e la mia famiglia con lei. Sono cinquant’anni che sono qui, se potessimo ce ne andremo a casa. Ma con tutte le spese, non è possibile», dice Fernando.

Il Comune

Marco Medda, presidente della Confesercenti Cagliari, spiega che «tutte le concessioni sono prorogate dal governo fino alla fine del 2023, quindi», in teoria, «solo quelle nuove si dovrebbero mettere a bando e non anche quelle che assegnate da anni. La Bolkestein prevede che vengano messe a bando le concessioni che sono indisponibili», come quelle balneari, per intendersi, «ma il commercio ha invece concessioni disponibili», ed è per questo motivo che il Comune ne prevede di nuove». Alessandro Cossa, dirigente dell’assessorato alle Attività Produttive spiega che «andavano messe a bando tutte le concessioni», le nuove e le vecchie, «perché quelle già in essere, che sono in proroga, andranno a scadenza alla fine dell’anno». ( ma. mad. )

