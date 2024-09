San Michele, emergenza rifiuti 

«Il nostro quartiere è diventato la pattumiera della città: arrivano da tutta Cagliari per abbandonare qui la spazzatura. Siamo sommersi! Il Comune mandi le ruspe e installi telecamere».

Esplode a San Michele la rabbia dei residenti, stufi di convivere con rifiuti, topi e blatte. La situazione è insostenibile anche dal punto di vista sanitario. Nelle vie Podgora, La Somme, Laghi Masuri, Premuda, Ardenne, Carnia, Bosco Cappuccio i marciapiedi sono impercorribili: mastelli traboccanti e tanfo insopportabile. Stesso scenario in piazza Medaglia Miracolosa. Disagi anche all’inizio di via Timavo, altro punto critico dove si formano spesso discariche.

Testimonianze

«Abitare in un rione popolare non vuol dire essere incivili», si sfoga Rita Spiga, 60 anni, residente in via La Somme, «io ho riscattato casa, pago la Tari e differenzio, per cui ho diritto a vivere in una strada pulita, come via Milano o viale Diaz». Arrabbiata Rita Puddu, 66 anni. «I mastelli vengono svuotati solo di rado, perlopiù restano pieni. La puzza ci entra in casa, uno schifo. Tra l’altro, molti rifiuti non sono neanche nostri». Rincara la dose Silvio Pinna, 65 anni. «Dalle nostre parti la macchina lava-strade non si è mai vista», assicura, «topi e blatte circolano anche di giorno. L’asfalto è a pezzi, abbiamo transenne ovunque e pini pericolanti». «I politici ci cercano solo per i voti, poi spariscono», commenta amareggiata un’anziana in piazza Medaglia, «a volte puliamo noi, ma non possiamo farlo sempre». Rassegnazione in via Timavo, dove nessuno ha voglia di parlare.

L’assessora

«Queste strade costituiscono una zona rossa nota al servizio e alle ditte che gestiscono la raccolta rifiuti», spiega l’assessora all’Ecologia urbana, Ambiente e Verde pubblico Luisa Giua Marassi. «Il conferimento dovrebbe avvenire con mastelli condominiali, i quali però, anziché essere movimentati, vengono lasciati fissi, come i vecchi cassonetti». Il risultato è un conferimento continuo di tutte le frazioni, inclusi i rifiuti speciali. «La ditta, infatti, è in difficoltà». Soprattutto quando si tratta di pneumatici e scarti edilizi. «Debbo aggiungere che al servizio ordinario, evidentemente non sufficiente, si aggiunge un ritiro quasi quotidiano di rifiuti abbandonati probabilmente da persone non registrate provenienti anche da altri quartieri». In compenso ci sono molti abitanti «che conferiscono correttamente e pagano la Tari e sono anche loro vittime di questo stato di cose scoraggiante».

Assemblea pubblica

Il Comune ha già sollecitato l’azienda che gestisce l’appalto dei rifiuti ad effettuare ulteriori passaggi in zona. «Stiamo cercando di organizzare, risorse permettendo, una raccolta straordinaria che riporti a zero i rifiuti», conclude l’assessora, «chiederemo agli amministratori di condominio che si provveda alla movimentazione dei mastelli e proveremo, per quanto possa servire, ad attivare controlli più serrati con telecamere. Con sindaco, giunta e consiglieri organizzeremo un’assemblea pubblica per affrontare con coraggio e in maniera condivisa il problema».

