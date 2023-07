San Michele, due giorni di festa in onore del santo guerriero 

Dolianova si prepara a rinnovare il voto a San Michele, l’arcangelo che difese la fede cristiana dal drago, simbolo del demonio. Al santo guerriero, Dolianova ha intitolato una chiesa campestre edificata nell’omonima zona di Santu Miali, a circa 7 km dal paese, circondata da boschi di leccio e macchia mediterranea.

«Ci teniamo molto che la festa vada bene – commenta Michela Siddi, presidente del comitato di San Michele – dopo un lungo periodo di interruzione, lo scorso anno sono ripresi i festeggiamenti per il santo che da sempre è nei cuori dei dolianovesi». In programma due giorni di festa. Si parte sabato, alle 18.30, con la messa vespertina presso la parrocchia di San Biagio. Seguirà la consegna della bandiera al comitato di San Michele e la partenza del simulacro verso la chiesa campestre dove arriverà intorno alle 20. Alle 21 intrattenimento musicale a cura di Davide Pisu con balli sardi e liscio. Domenica clou dei festeggiamenti con una nuova processione intorno alla chiesa di campagna a cui seguirà la messa solenne. Alle 12.30 il tradizionale appuntamento con il “Ballu de missa” a cui seguirà un pranzo comunitario. Nel pomeriggio ancora balli in piazza con il fisarmonicista Antonio Tanca e una gara di ballo a premi. In serata il rientro del simulacro in paese accompagnato dai gruppi in costume, i cavalieri e la banda musicale. Gran finale con uno spettacolo pirotecnico.

RIPRODUZIONE RISERVATA