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Dolianova.
10 luglio 2026 alle 00:32

San Michele Arcangelo: balli, processioni, messe e gastronomia 

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Due giorni di festa a Dolianova per San Michele Arcangelo, il cui culto è presente in Sardegna fin da epoca medievale. Al santo guerriero Dolianova ha intitolato una chiesa campestre edificata nell’omonima zona di Santu Miali, a circa 7 chilometri dal paese, circondata da boschi di leccio e macchia mediterranea.

La festa

Qui si svolgerà la festa in programma questo fine settimana. Si comincia domani sera dalle 19 con la messa nella parrocchia di San Biagio. A seguire ci saranno la processione verso il campo sportivo di Sant’Elena e la partenza del simulacro verso Santu Miali. Alle 20,30 l’arrivo a Sa Colonia, dove i fedeli accompagneranno a piedi il santo fino alla chiesa campestre. Dopo la cena comunitaria si terrà il primo spettacolo musicale con il gruppo Green River.

Domenica il clou dei festeggiamenti con una nuova processione intorno alla chiesa di campagna cui seguirà la messa solenne. Nel pomeriggio ancora balli in piazza con Bruno e Asael Camedda e Danilo Serra e una gara di ballo a premi.

In serata il rientro del simulacro in paese accompagnato dai gruppi in costume, le traccas, i cavalieri e la banda musicale. Gran finale con uno spettacolo pirotecnico a cura della ditta Piano.

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