San Michele, al via l’esumazione delle salme 

Tra le 210 salme seppellite a San Michele e che presto finiranno nell’ossario comune anche due sconosciuti. Nel camposanto cagliaritano a breve partiranno le procedure di esumazione dei defunti interrati nel Quadrato 8, il Campo delle palme. Un’operazione che, nel rigido rispetto delle disposizioni di Polizia mortuaria, viene effettuata con regolarità per cercare di ricavare nuovi spazi e loculi nei cimiteri.

Nel Quadrato 8 sono seppelliti i morti tra il 1959 e il 2014. Ma non tutti hanno la stessa storia. Come i due “sconosciuti”, uno ritrovato ad di Arbus nel 1993 e mai identificato, l’altro senza nome, cognome e data di morte. Quest'ultimo caso, come ipotizzano all’Ufficio cimiteriale, potrebbe essere collegato a un dispositivo imposto dalla magistratura a tutela di collaboratori di giustizia, per i quali i dati anagrafici, anche da defunto, non devono essere resi noti per motivi di sicurezza.

Le concessioni dei loculi durano trent’anni e, se nessun familiare richiede il rinnovo per lo stesso periodo, i resti vengono estumulati per poi finire appunto nei campi, dove restano per altri 10 anni. Per le inumazioni la durata massima consentita è di 10 anni. Per chi viene cremato la concessione è di 60 anni rinnovabili. Scaduti i termini, le spoglie vengono poi trasferite nell’ossario comune, una buca profonda sei metri che si trova ai piedi della scalinata della chiesa del cimitero.

Le operazioni burocratiche relative ai defunti da inumare sono partite a ottobre. Da allora qualche familiare ha preferito conservare i resti del congiunto in un’urna per farli cremare e conservarli a casa, disperderli nel mare o in montagna o deporli in cellette o loculi di altri familiari deceduti posti entro il recinto del cimitero. «Dal mese prossimo inizieremo il recupero dei resti per trasferirli nell’ossario», afferma Claudia Madeddu, dirigente del servizio comunale.

Non sempre, però, 10 anni sono sufficienti per completare i processi di scheletrizzazione del corpo imposti dalla legge. «Secondo le indicazioni del Ministero della Sanità, nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà restare nella stessa fossa di originaria inumazione; essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile; essere, con l’assenso degli aventi diritto, cremato in contenitori di materiale facilmente combustibile», precisa la dirigente. «Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri sia incompleta, il tempo di reinumazione è di cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti e in due anni nel caso si faccia ricorso all’impiego di quelle sostanze».

La dirigente del servizio cimiteriale avvisa che «qualora, alla data prevista per l’operazione cimiteriale, non pervenisse da parte dei familiari dei defunti alcuna indicazione in merito alla destinazione dei resti, l’operazione di esumazione sarà eseguita in ogni caso e i resti ossei trattati a seconda del loro stato». Il vero problema, vista la data di morte risalente a diversi decenni fa, è rintracciare parenti o chi possa avere un titolo legale per decidere sulla destinazione dei propri cari. L’Ufficio Cimiteri è contattatile ai numeri 0706777852 – 0706777548 – 0706777850 o via email all'indirizzo: cimiteri@comune.cagliari.legalmail.it.

