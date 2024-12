San Martino, spogliatoi demoliti 

A Sanluri sono in corso i lavori di demolizione delle gradinate dell’ex campo e dell’edificio che ospitava gli spogliatoi dell’ex impianto sportivo San Martino, all’ingresso della 131. «L’abbattimento del simbolo di un passato calcistico glorioso – dice il sindaco, Alberto Urpi – non è stato fatto a cuor leggero. In questi anni abbiamo cercato di salvare la storica gradinata, se non tutta almeno una parte: non è stato possibile. Rimasta in disuso per molto tempo, la struttura è ormai obsoleta, fatiscente, non più a norma, soprattutto pericolosa. È stata una scelta sofferta e obbligata».

Il Comune ha deciso di occupare lo spazio liberato per ampliare e valorizzare la piscina comunale all’aperto, inaugurata lo scorso giugno: sarà realizzata una vasca adatta ai bambini, e ci sarà anche spazio per un’area verde attrezzata, un’area giochi e nuovi spalti, ridotti rispetto ai precedenti, adeguati alle esigenze di grandi e piccoli e costruiti nel rispetto della nuova normativa. (s. r.)

