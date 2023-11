San Martino: riti religiosi e degustazioni 

«Dopo mezzo secolo sono ancora qui per far rivivere la tradizione, quella del detto seddoresu pappa fa’, sanlurese mangia fave». Giovanna Vacca, 88 anni, sorride mentre racconta come la città ha legato il suo nome alle fave. Da un appuntamento fisso che riuniva il vicinato dell’ex mattatoio per gustare insieme le fave alla sagra dello in occasione della festa di San Martino.

Ieri mattina, nonna Giovanna, con l’aiuto di Giovanni Urpi (65), era alle prese con otto pentole per cucinare quasi 120 chili di fave. «Devono essere pronte per mezzogiorno – dice mentre controlla che tutto proceda secondo tradizione - quando arriva la gente per gustarle». Orgogliosa ricorda che si tratta di un lavoro che svolge da 50 anni. «Fino a quando il buon Dio vorrà, ci sarò. La ricetta è semplice: acqua, aglio, semi di anice, cotenna di maiale. Il segreto è nel tempo che devono restare in acqua per ammorbidirsi e poi nella cottura». C’è già chi apprende l’arte per non far morire la tradizione, come Rita Fenu che osserva l’anziana, senza perdere di vista i suoi movimenti.

«Assieme al civraxiu – dice l’assessore al turismo, Fabrizio Collu - le sagra delle fave sarà la nuova ricetta sulla tavola del turismo. Ci rivolgeremo alla Camera di commercio per valorizzarla al massimo. Intanto c’è chi pensa di riprendere a coltivare le fave nelle nostre campagne. In passato erano in tanti e il piatto era il più comune». Oggi ultimo giorno dei festeggiamenti in onore di San Martino. Alle 9.30, la messa nell’omonima chiesetta, alla 10 la vendita di fave, alle 10.30 pedalata per Sanluri Stato, alle 16.30 la processione e alle 20.30 finale in musica col maestro Italo Aresti.

RIPRODUZIONE RISERVATA