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Oristano
27 aprile 2026 alle 00:20

San Martino,  rinforzi in organico 

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È da sempre uno dei reparti in maggiore sofferenza del San Martino. Adesso però al Pronto soccorso sono in arrivo alcuni rinforzi: la direttrice generale della Asl 5 Grazia Cattina ha affidato due nuovi incarichi libero professionali per rafforzare l’area dell’emergenza-urgenza.

Qualche settimana fa l’azienda sanitaria aveva pubblicato un avviso per reperire personale per la struttura complessa di Medicina e Chirurgia d’accettazione e urgenza del San Martino. Erano arrivate solo due domande, così si è deciso di ammettere anche un medico già in pensione dallo scorso ottobre (applicando la deroga prevista dalla normativa nazionale che consente il conferimento di incarichi temporanei ai professionisti in pensione).

Gli incarichi sono stati assegnati a Francesca Pitzus e Roberto Contini, dopo che all’inizio di aprile era stato autorizzato un ulteriore incarico per il Pronto soccorso.

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