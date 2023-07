San Martino, numeri  record in Pediatria 

Raddoppiati i ricoveri in un anno. E cresciuti vertiginosamente gli accessi al Pronto soccorso pediatrico e i pazienti seguiti dal servizio di diabetologia pediatrica. medici impegnati nelle corsie, passati in circa un anno da cinque a nove unità. Cresce il reparto di Pediatria dell’ospedale San Martino, che presto avrà anche un nuovo macchinario e un ambiente più accogliente per i piccoli pazienti.

«Siamo molto soddisfatti - ha esordito il direttore generale della Asl 5, Angelo Maria Serusi – quando sono arrivato il reparto di pediatria era in sofferenza. Lo abbiamo potenziato e i numeri ci stanno dando ragione». I numeri li fornisce Enrica Paderi, responsabile di Pediatria: «Nel 2021 i ricoveri sono stati 245, a giugno 2023 siamo già a quota 213. Erano 1.800 gli accessi al Pronto soccorso pediatrico nel 2021, ad oggi siamo già a 1.900. Così come i pazienti seguiti dal servizio di diabetologia pediatrica sono passati da 600 a 595 visite a fine giugno».

Ma ovviamente si guarda anche al futuro. «Negli intendimenti aziendali c’è anche la riduzione al minimo del numero dei ricoveri dei piccolo pazienti. Per questo ci attiveremo per la creazione di un servizio di osservazione breve», hanno Serusi e il direttore sanitario della Asl Antonio Maria Pinna.

RIPRODUZIONE RISERVATA