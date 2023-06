San Martino, emorragia di sanitari 

Il San Martino è di nuovo in codice rosso. Dal reparto di Medicina al Pronto soccorso passando per la Chirurgia le criticità sembrano non finire mai e sono sempre legate alla carenza di personale. Una situazione che, con l’estate alle porte e le ferie programmate, rischia di lasciare turni scoperti nei reparti più in difficoltà. A lanciare l’allarme è ancora una volta il Comitato per la tutela della salute di Oristano che chiede all’assessore regionale alla Sanità Carlo Doria di mantenere le promesse fatte a gennaio per Medicina.

Il quadro

«Un anno fa il reparto contava 14 medici, oggi sono 7 – riferiscono le portavoce del Comitato - turni massacranti e il burnout sempre dietro l'angolo hanno determinato la fuga dei professionisti verso altri reparti, rinunciando spesso anche a un lavoro a tempo indeterminato». A gennaio scorso l’assessore regionale Doria promise di risolvere il problema della carenza di medici. Ma la situazione è cambiata di poco e adesso rischia addirittura di peggiorare perché alcuni di loro andranno via a breve. «Due si sono dimessi, uno ha chiesto il trasferimento e prima o poi lo otterrà- spiegano dal Comitato – Il rischio che si corre è che senza un reparto di Medicina, il San Martino perda l’accreditamento come Dea di primo livello». E diminuiscono i posti letto, da 60 si scende a 48 perché manca il personale e nel reparto saranno effettuati lavori di ristrutturazione. Difficoltà simili anche in Pronto soccorso, dove il personale strutturato è sempre più ridotto mentre i medici in affitto a giugno sono operativi 5 giorni su 7.

L’azienda

«I medici attualmente al lavoro sono 8 e due di loro dovranno andare via perché sono vincitori di titoli di concorso- spiega il direttore della Asl Angelo Serusi – Per la Medicina di Oristano non ci sono candidature, stiamo cercando soluzioni attraverso le convenzioni esterne». Nonostante le riconosciute difficoltà oggettive, dalla Asl assicurano un costante lavoro per cercare di arginare le carenze. «È necessario osservare la situazione a tutto tondo- aggiunge - rilevare le criticità e guardare anche ciò che viene fatto: sarà istituito il centro accoglienza per la prima diagnosi dei pazienti tumorali e per neurologia, dopo il potenziamento con 3 medici prevediamo di aprire il day hospital e serviranno 2 risorse in più».

La protesta

Il Comitato per la salute di Oristano intanto sabato sarà a Cagliari per la manifestazione promossa dal coordinamento dei comitati della Sardegna.

