San Martino, emergenza senza fine 

Oggi dovrebbe concludersi il blocco dei ricoveri in Medicina ma nel reparto del San Martino è piena emergenza. Una situazione delicatissima e sempre sul filo, tanto che dopo le segnalazioni di sindacati e comitati adesso anche il Comune scende di nuovo in campo. Domani è convocato un incontro con i presidenti dei distretti sanitari per fare il punto della situazione e chiedere a gran voce una soluzione per garantire l'assistenza e i servizi.

Lo stop

Nei giorni scorsi era stato il direttore generale della Asl Angelo Maria Serusi a chiedere il blocco dei ricoveri in Medicina, dove non c’erano più posti letto. Il grosso afflusso di pazienti aveva fatto saturare un reparto da tempo in grande sofferenza a causa della carenza di organico. Nelle ultime settimane la situazione è precipitata: il reparto diviso in un’area Covid con 10 posti letto e una degenza “pulita” con 38 posti aveva in carico ben 67 pazienti (di cui 7 positivi e altri 11 in appoggio in altri reparti). Posti al completo anche nell’Osservazione breve del Pronto soccorso e così la Asl ha chiesto lo stop ai ricoveri.

Il caos

Eppure in questi giorni le ambulanze non si sono fermate e ci sono state nottate molto difficili in Pronto soccorso dove un solo medico si è trovato a dover seguire anche 13 pazienti gravi. A ciò si aggiunge la mancanza di personale, da ieri altri due medici hanno lasciato il reparto di Medicina ma ci sono gravi carenze anche in Rianimazione oltre che in Pronto soccorso e Radiologia.