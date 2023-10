San Martino, contratto in scadenza per 20 operatori 

La sanità oristanese continua a vivere un momento difficile. Lunghe attese al pronto soccorso, guardia medica chiusa da novembre, carenza di personale e adesso anche difficoltà anche per gli operatori socio sanitari. La denuncia arriva dal sindacato Usb che, con il responsabile del settore sanità Gianfranco Angioni, fa sapere che 20 operatori hanno il contratto in scadenza e rischiano di restare senza lavoro da dicembre. Il sindacato ha inviato una richiesta urgente alla direzione generale dell’Asl di Oristano per chiedere un incontro urgente e soprattutto ha sollecitato il rinnovo dei contratti.

Sui problemi della sanità oristanese interviene anche Bruno Palmas, responsabile regionale per la sanità di Sinistra Futura. «Le vicissitudini degli ultimi giorni sono solo uno spicchio dei problemi del sistema sanitario sardo» sostiene. «Gli ospedali sono al collasso, i pronto soccorso invasi da malati, la medicina di famiglia allo sbando, le guardie mediche chiuse, la prevenzione inesistente, la sanità territoriale distrutta – evidenzia Palmas - Se la giunta regionale non produce soluzioni, è evidente che dietro ci sia un disegno chiaro: la sostituzione del sistema sanitario pubblico con un sistema di sanità privata che garantisca guadagni alle lobby degli affaristi in Sardegna».

