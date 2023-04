San Marco, zootecnia in vetrina 

Tutto è pronto per l’inizio della Fiera del bestiame di San Marco, all’insegna della tradizione, dell’innovazione e del progresso. Un’opportunità di incontro del mondo dell’allevamento, delle produzioni tipiche, dell’enogastronomia e dell’artigianato artistico, della formazione e della divulgazione didattica. Da sempre punto di riferimento per gli allevatori della Sardegna, vedrà il suo clou il 25 ma le iniziative saranno estese sui 5 giorni, organizzati dal Comune, con il patrocinio della Regione e la collaborazione delle associazioni locali e di categoria.

La storia

Una lunga storia, quella della Fiera di San Marco, che i documenti sembrano far risalire al 1839. «Ciascuno di noi – dichiara il sindaco Osvaldo Congiu - conosce la Fiera di San Marco da sempre. Solo il Covid ha interrotto quest’antica tradizione. Le nostre campagne sono state crocevia di scambio, di incontro e mercato. La nostra intenzione è quella di proporre una fiera all’insegna della tradizione, del rispetto della sua importanza per l’economia agropastorale del nostro territorio». Il via venerdì 21 con la mostra “I 12 Graffi” di Roberto Ziranu e, nel pomeriggio, alle 16, il convegno “Raffigurazioni di animali nella Sardegna nuragica in un Mediterraneo Agitato”. Sabato 22, domenica 23 e lunedì 24, laboratori per le scuole, visite guidate, gastronomia e vini del territorio. Fino al 25, con l’inaugurazione vera e propria dell’area fieristica e della rassegna zootecnica.

L’obiettivo

«Stiamo lavorando – prosegue Congiu - affinché la Fiera di San Marco, così come è sempre stata, costituisca in modo ancora più forte, un’opportunità, un’occasione favorevole per la crescita dell’economia del nostro territorio e della nostra comunità. Per guardare avanti, abbiamo incominciato dalla storia». Da ormai più di un anno, nell’Archivio storico del Comune si lavora per ridare alla comunità strumenti e fonti per la ricostruzione della storia. Dallo studio è emerso che esperienze ed economia di Ollastra sono legate e intrecciate con la Fiera. «L’appuntamento – conclude Congiu - è parso un’occasione per iniziare a ragionare sulla necessità che Ollastra ponesse le basi per la raccolta della memoria documentale e collettiva della storia, della sua Festa Parrocchiale e della storica Fiera. Con questo spirito vorremmo fare appello a quanti siano in possesso di fotografie, documenti affinché ci concedano l’opportunità di ricostruire la memoria collettiva». Proprio con una mostra documentaria esordirà la Fiera.