San Marco, via la posidonia 

«Un risultato storico per Alghero e tutto il territorio», aveva sottolineato il sindaco Mario Conoci, frutto della sinergia tra Comune, Provincia di Sassari e Consorzio industriale. Il primo cittadino non nasconde la sua soddisfazione anche per i numeri della raccolta differenziata. Per la prima volta Alghero raggiunge la percentuale del 71,76 per cento, certificata per l’anno 2021, aggiudicandosi la premialità stabilita dalla Regione e quantificata in una riduzione del 25 per cento sui costi totali dei conferimenti in discarica, equivalenti a 548.392,22 euro. Al Comune virtuoso verranno corrisposti circa 137 mila euro dal Comune di Sassari, che gestisce la discarica di Scala Erre. «Un risultato straordinario» per il sindaco Conoci «frutto di un duro e costante lavoro, per il quale ringrazio l’assessore, gli uffici comunali, i barracelli, i lavoratori della Ciclat, la Polizia locale e soprattutto tutti gli algheresi che con rispetto contribuiscono a rendere decorosa la città».

Un intervento complesso che prevede il recupero della sabbia, intrappolata nei cumuli di posidonia rimossa dalle spiagge, per riposizionarla successivamente sugli arenili di provenienza. L’impianto di trattamento realizzato con i fondi del Pnrr, pari a 5 milioni di euro, rappresenta una soluzione non solo alle criticità che affliggono le spiagge della Riviera del Corallo, ma al problema dello smaltimento dei rifiuti relativi allo spazzamento delle strade presente in diversi comuni.

Il Comune di Alghero si prepara ad avviare le operazioni per liberare le aree del sito industriale San Marco dalla posidonia stoccata. Un intervento necessario a consentire al Consorzio industriale di Sassari l’avvio dei lavori per la realizzazione del maxi impianto, recentemente autorizzato, per il trattamento del materiale organico misto a rifiuti biodegradabili. Il servizio di rimozione, trasporto e recupero della posidonia presente nei punti di stoccaggio temporanei di punta Negra, Cuguttu e nell’area produttiva di San Marco, è stato affidato alla ditta Ecocentro Sardegna Srl del comune di Quartu per un importo di circa 314 mila euro.

Il Comune di Alghero si prepara ad avviare le operazioni per liberare le aree del sito industriale San Marco dalla posidonia stoccata. Un intervento necessario a consentire al Consorzio industriale di Sassari l’avvio dei lavori per la realizzazione del maxi impianto, recentemente autorizzato, per il trattamento del materiale organico misto a rifiuti biodegradabili. Il servizio di rimozione, trasporto e recupero della posidonia presente nei punti di stoccaggio temporanei di punta Negra, Cuguttu e nell’area produttiva di San Marco, è stato affidato alla ditta Ecocentro Sardegna Srl del comune di Quartu per un importo di circa 314 mila euro.

Un intervento complesso che prevede il recupero della sabbia, intrappolata nei cumuli di posidonia rimossa dalle spiagge, per riposizionarla successivamente sugli arenili di provenienza. L’impianto di trattamento realizzato con i fondi del Pnrr, pari a 5 milioni di euro, rappresenta una soluzione non solo alle criticità che affliggono le spiagge della Riviera del Corallo, ma al problema dello smaltimento dei rifiuti relativi allo spazzamento delle strade presente in diversi comuni.

Risultato storico

«Un risultato storico per Alghero e tutto il territorio», aveva sottolineato il sindaco Mario Conoci, frutto della sinergia tra Comune, Provincia di Sassari e Consorzio industriale. Il primo cittadino non nasconde la sua soddisfazione anche per i numeri della raccolta differenziata. Per la prima volta Alghero raggiunge la percentuale del 71,76 per cento, certificata per l’anno 2021, aggiudicandosi la premialità stabilita dalla Regione e quantificata in una riduzione del 25 per cento sui costi totali dei conferimenti in discarica, equivalenti a 548.392,22 euro. Al Comune virtuoso verranno corrisposti circa 137 mila euro dal Comune di Sassari, che gestisce la discarica di Scala Erre. «Un risultato straordinario» per il sindaco Conoci «frutto di un duro e costante lavoro, per il quale ringrazio l’assessore, gli uffici comunali, i barracelli, i lavoratori della Ciclat, la Polizia locale e soprattutto tutti gli algheresi che con rispetto contribuiscono a rendere decorosa la città».

Le azioni

Un bilancio positivo delle azioni realizzate dall’assessorato all’Ambiente che, seppure non ancora certificato, è sicuro di replicare per l’anno 2022. «Un contributo è arrivato anche dall’eliminazione dei cassonetti fissi in quasi tutti i punti di raccolta dell'agro», precisa l’assessore all’Ambiente, Andrea Montis, «che ci ha permesso di fare quel piccolo balzo che serviva oltre al percorso virtuoso avviato con il sistema porta a porta dal 2018 in poi». Ma gli obiettivi sono più ambiziosi. «Adesso la sfida deve essere quella di incrementare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata - dice Montis - e in questa direzione stiamo andando anche con la costruzione del prossimo contratto d'appalto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata