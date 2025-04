San Marco Fest, le eccellenze a tavola 

Si conclude oggi San Marco Fest, a Fertilia, all’insegna della convivialità e delle tradizioni. L’edizione 2025 della festa è durata tre giorni, tra concerti, dj set, intrattenimento per famiglie e bambini, street food, artigianato e tradizioni religiose.

A parte la regata delle vasche da bagno, ogni anno veniva organizzata dall’Associazione Goliardica Turritana, ma si è preferito rinviare sia per motivi di meteo avverso sia per rispettare il lutto per la scomparsa di Papa Francesco, gli altri eventi si sono svolti come da programma, tra musica, giochi, mostre dell’agroalimentare e dell’artigianato.

Oggi sarà la giornata della promozione delle eccellenze sarde. Tra gli stand espositivi in via Pola con artigianato e prodotti tipici e le attività per famiglie, la festa in onore di San Marco si concluderà a tavola. Durante l’intera manifestazione, via Pola ospiterà artigiani, collezionisti ed espositori, mentre in piazza Venezia Giulia si potrà gustare il meglio dello street food isolano in versione “on the road”. «San Marco Fest è un appuntamento che appartiene all’identità della nostra comunità», dichiara il presidente del comitato, Raffaele Buo. «Siamo fieri di proporre ogni anno un evento gratuito, grazie al sostegno delle istituzioni, sponsor e tantissimi volontari che lo rendono possibile».

