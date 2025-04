San Marcellino, l’ospedale spolpato in cerca di futuro 

Inviato

Muravera. L’anno prossimo compirà quarant’anni: l’aspetto, dopo le ultime ristrutturazioni, è giovanile. I corridoi sono tirati a lucido ma vuoti, e se si guarda all’attività vitale, c’è da preoccuparsi: il “San Marcellino”, a Muravera, è l’emblema dei piccoli ospedali sardi e del loro stato di salute. Preoccupante. La lista dei malanni la fa Lidia Todde, di San Vito, 69 anni, di cui gli ultimi 25 trascorsi a battersi per i servizi sanitari del Sarrabus alla guida dell’associazione “Obiettivo sanità Sardegna odv”: «La Chirurgia, che in passato vantava un’équipe di alto livello, dal 2015 si limita alla week surgery » (cioè solo interventi di bassa o media complessità, con degenza dal lunedì al venerdì). L’otorinolaringoiatria è chiusa dal 2003, ginecologia e ostetricia dal 2009: l’ultima bimba nata a Muravera è la figlia di una mia amica, ha 16 anni».

Un bollettino di guerra. «È il risultato di una lunga campagna per privare il Sarrabus dei servizi, un tempo ottimi, offerti dall’ospedale di Muravera», sostiene Todde. Per lei, che non ha tessere di partito, gli assessori che si sono alternati negli ultimi decenni alla guida della sanità sarda hanno tutti responsabilità sullo stato attuale: dalla Dirindin («Una delusione, insieme a Gumirato») a quelli della Giunta Solinas, passando per il vero punto di svolta, quella riforma voluta da Luigi Arru (Giunta Pigliaru) «dalla quale il “San Marcellino” non s’è più ripreso». L’associazione, rimarca, è nata proprio per contrastare il declino: «Un tempo, però, eravamo 150 persone, per difendere il nostro ospedale raccogliemmo quasi 9.000 firme. Ora siamo 50. Dopo tante manifestazioni, se i risultati non arrivano ci si scoraggia. E, a differenza dell’Ogliastra, i paesi del Sarrabus non riescono a unirsi in questa battaglia». In queste condizioni, le liste d’attesa infinite pesano il doppio: Todde e il marito ne hanno fatto esperienza diretta da poco.

Esperienza diretta

L’intervista avviene in un bar accanto all’ospedale. La barista si scusa: non ha potuto fare a meno di ascoltare. «La signora – dice – ha ragione: solo chi lo prova sulla sua pelle può capire quanto sia grave la situazione della sanità pubblica». Si chiama Silvia Melis, ha 35 anni: «Mia madre – racconta – è morta pochi mesi fa. Soffriva di demenza senile, poi è subentrata una polmonite. Qua in ospedale i medici hanno fatto di tutto, sono stati umanissimi (ci facevano stare in stanza con lei, che aveva bisogno del nostro amore) ma non avevano i mezzi per curarla e l’abbiamo dovuta trasferire a Cagliari, al Santissima Trinità. I tempi d’attesa per fare le visite necessarie nelle strutture pubbliche erano improponibili, così ci siamo dovuti rivolgere ai privati: abbiamo speso 500 euro in una settimana. Papà ne prende 600 al mese di pensione. Noi figli ci siamo svuotati le tasche». Chissà, forse Silvia Melis aderirà all’associazione guidata da Lidia Todde. Dove i giovani scarseggiano.

«Servono primari»

Qualche segnale positivo c’è: per esempio, al “San Marcellino” da qualche giorno è di nuovo operativa un’anestesista (anche se si alterna fra Muravera, Isili e il Santissima Trinità). E il sindaco Salvatore Piu ha reso pubblica la notizia che lui, malato di tumore, ha scelto di curarsi nell’ospedale del suo paese: «Questo – spiega lui – perché ci sono due ottimi dirigenti che fanno funzionare bene il reparto. La radioterapia l’ho fatta dove mi è stato consigliato di farla da chi mi ha operato: a Olbia, dove ho trovato un primario preparato, persona squisita, accogliente, accudente e competente». Questo per dire che, secondo il sindaco (ortopedico in pensione e, per quattro anni, anche direttore sanitario alla Asl di Sanluri), il vero problema dell’ospedale di Muravera è lo stesso che affligge tutto il sistema sanitario sardo: «Mancano primari. Non sono stati “costruiti”. Vogliamo che un reparto funzioni bene? Cerchiamo un buon medico a cui affidarlo. Uno, prima di decidere da chi farsi operare, va a guardare la casistica. Si vada nei migliori reparti dell’Isola e si chieda se qualcuno dei migliori medici delle seconde file è disponibile a guidare un reparto in un ospedale periferico». L’esempio è Lanusei: «Hanno affidato Chirurgia e chirurgia della mano a due ottimi professionisti, e ci vanno pazienti da tutta l’Isola».

«Una specialità»

Il Sarrabus l’anno scorso ha eletto un consigliere regionale: il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu. Parlare di servizi sanitari, sottolinea, «significa parlare di viabilità, e la nostra in questo periodo è particolarmente disastrata: il ponte di ferro inagibile, le strade dissestate, la galleria Arrexini rimasta chiusa per settimane». E il San Marcellino? «Recuperarlo così com’era negli anni d’oro – risponde – è quantomeno difficile. Ma qualcosa si può fare». Cosa? «La legge finanziaria regionale prevede di assegnare a ciascun piccolo ospedale una specialità. Per Muravera la scelta scaturirà da un confronto con i sindaci e le associazioni». Le priorità, secondo Porcu? «La chirurgia, la mancanza di un ortopedico (quello andato via di recente non è stato sostituito) e il pronto soccorso, dove vengono accettati solo codici bianchi e verdi: dal giallo in su bisogna andare a Cagliari».

RIPRODUZIONE RISERVATA