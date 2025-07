San Marcellino, c’è l’ipotesi Niguarda 

La Regione metta in campo molte più risorse per incentivare i medici a scegliere il San Marcellino (zona disagiata) e si parta così col potenziamento dei reparti. E poi – ma questo solo dal prossimo anno – si pensi (anche) ad una collaborazione con il Niguarda di Milano.

La proposta per il rilancio dell’ospedale del Sarrabus è stata votata lunedì sera all’unanimità dal Consiglio comunale di Muravera. Proposta illustrata dall’assessore al Bilancio Andrea Mura: «Abbiamo lavorato assieme alla minoranza – ha spiegato – che ringrazio per la collaborazione. La proposta la invieremo ai Consigli comunali degli altri Comuni del Sarrabus e del Gerrei per una condivisione per poi inoltrarla ai vertici, dal presidente della commissione Sanità all’assessore Bartolazzi. Chiediamo alla Regione di intervenire con urgenza per far fronte alle criticità».

Il documento

A livello operativo, prevede il rafforzamento della pianta organica del Pronto soccorso (garantire sempre il doppio medico di turno), del reparto Medicina e della sala prelievi (che fornisca un servizio senza la necessità di prenotare), un anestesista sette giorni su sette, un ortopedico (assente da quattro mesi), il potenziamento del laboratorio analisi, dell’oncologia, della cardiologia e della chirurgia. «L’ortopedico – ha aggiunto Mura – è fondamentale in un territorio come il nostro con un numero elevato di traumi nel periodo estivo. Il reparto chirurgia invece consentirebbe di abbattere le liste d’attesa del Cagliaritano, quantomeno per interventi di bassa e media complessità».

In Aula

Ancora una volta sono stati snocciolati i numeri del territorio (quindici i Comuni fra Sarrabus, Gerrei e bassa Ogliastra): quasi due milioni di presenze certificate (Villasimius 823mila, Muravera 760 e Castiadas 338) e almeno un altro milione che sfugge ai dati ufficiali. Un forte impulso alla stesura del documento è arrivato dal gruppo di minoranza guidato da Gianfranco Sestu. «Fra le altre cose – viene riportato sempre nella proposta - si ripristini l’elisoccorso nel piazzale di fronte all’ospedale e ci si organizzi per far trascorrere qui la degenza a pazienti operati a Cagliari».Il sindaco Salvatore Piu è intervenuto alla fine: «Il documento è frutto del lavoro dei consiglieri e anche io l’ho visto quando era già pronto. È stato fatto un ottimo lavoro». Il primo cittadino ipotizza quindi una collaborazione col più grande ospedale di Milano: «Ho parlato con il direttore sanitario del Niguarda Giuseppe Sechi – ha spiegato – la carenza di medici si può risolvere come già stanno facendo loro nel nord est, e cioè ogni settimana ne inviano 95 in Trentino. Dal prossimo anno potrebbero inviarli al San Marcellino. Il direttore ci spiegherà tutto in un prossimo Consiglio comunale».

