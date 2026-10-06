San Marcellino, appello alla Todde: «Servono rinforzi» 

Nuovo appello della sindaca Francesca Mattana, stavolta di persona, alla presidente della Regione Alessandra Todde per il rilancio del San Marcellino.

La prima cittadina di Muravera è stata ricevuta nei giorni scorsi dalla governatrice «alla quale», ha chiarito Mattana, «ho potuto spiegare quale sia il bacino di utenza del presidio e di come lo stesso si modifichi e cresca esponenzialmente nei mesi estivi». Ed ecco le criticità, ormai croniche. «Pazienti che potrebbero essere curati al San Marcellino», ha spiegato la sindaca, «si riversano nei pronto soccorso dei presidi cagliaritani creando sovraccarico, per qualunque evenienza, anche solo per effettuare esami diagnostici, perché qui negli orari notturni e nel weekend non è presente alcun anestesista e non possono essere fatti gli esami col mezzo di contrasto». Inoltre «da tempo», ha aggiunto Mattana, «non è presente in ospedale alcun ortopedico, ma abbiamo invece un perfetto reparto vuoto e delle sale operatorie nuove dove potrebbero essere fatti interventi, anche ortopedici, di bassa e media complessità». L’arrivo di un ortopedico, tra l’altro, era stato assicurato lo scorso anno dal direttore generale Aldo Atzori. Invece ancora nulla, così come ancora non si capisce quale futuro la Regione e la Asl stiano disegnando per il San Marcellino. Per la sindaca è fondamentale «valorizzare le professionalità in organico, attingere ad esempio anestesisti da graduatorie concorsuali aperte e far rinascere alcuni reparti». Fra le richieste anche quella di «coinvolgere le amministrazioni comunali nelle pianificazioni aziendali».

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