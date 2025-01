San Lussorio, via al restauro del sagrato 

Tutto pronto per la rinascita del sagrato della chiesa storica di San Lussorio, a Selargius. Dopo il sì al progetto finanziato con 220mila euro del bilancio comunale, l’appalto è stato affidato e nei prossimi giorni inizieranno i lavori.

La chiesetta, oltre a essere una delle più storiche in città, è il fulcro dei festeggiamenti organizzati ogni anno dal Gremio di San Lussorio in onore del santo martire. L’intervento studiato dall’assessorato ai Lavori pubblici guidato da Claudio Argiolas - dopo il restauro conservativo della chiesa e dell’arcata principale - ora si concentra nel sagrato. Obiettivo principale “il miglioramento dell’aspetto estetico, al fine di creare un ambiente accogliente e invitante per i fedeli e i visitatori”, si legge nella relazione generale allegata al progetto. Una valorizzazione sostenibile - viene precisato nel documento - “nel rispetto delle presenze architettoniche storiche e i dettagli originali”.

