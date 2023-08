San Lussorio, una festa da oltre 12mila presenze 

Si chiude il sipario alla festa di San Lussorio a Selargius, iniziata sabato e conclusasi ieri sera. L’ha organizzata il Gremio di San Lussorio col patrocinio del Comune. Tantissimi fedeli alla processione di ritorno verso la parrocchia dell’Assunta, in onore del santo. Un momento emozionante, accompagnato dai fuochi d’artificio. Poi la cerimonia di benedizione dei simulacri dei Santi Lussorio, Cesello e Camarino. Così Selargius ha salutato il santo, che sarà di nuovo celebrato per nove giorni dalla terza domenica di ottobre, per il novenario di San Lussorio.

La festa ha riscosso un grande successo: boom di presenze lunedì sia all’antica sagra con tremila presenti e anche al concerto di giovedì, in piazza San Lussorio, del gruppo musicale Collage: ottomila le persone nel pubblico. La formazione musicale sarda ha raccolto applausi facendo cantare e ballare vecchie e nuove generazioni. Insomma, una festa firmata dall’amore selargino per le tradizioni, i riti religiosi, la musica e lo spettacolo.

«Un successo che ci soddisfa molto e che, al di là dei meri e senza dubbio inaspettati numeri, conferma l’attaccamento dei selargini alle nostre tradizioni e la grande partecipazione alle iniziative che si organizzano», commenta il sindaco di Selargius, Gigi Concu: «Ringrazio il presidente Nicola Porceddu e tutti i componenti del Gremio per la passione e la dedizione che ogni anno pongono nell’organizzazione della festa, assieme a tutti coloro che, con ruoli diversi, hanno contribuito alla sua riuscita. E grazie anche alla nostra comunità per non essere mancata neanche a questa edizione».

La città si è riunita per la prima volta in festa dopo il lungo e triste periodo segnato dal Covid. Quattro anni dopo i selargini si sono mostrati entusiasti di riprendere i festeggiamenti in onore di San Lussorio. «Sono soddisfatto, dopo gli anni della pandemia siamo riusciti a dare non soltanto ai residenti qualche giorno di felicità, gioia e divertimento. Ringrazio il Gremio e tutti i soci che si sono impegnati in queste giornate e mi hanno supportato, senza di loro la festa non avrebbe avuto questo successo», commenta Nicola Porceddu, presidente del Gremio.

