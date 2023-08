San Lussorio, stasera il concerto dei Collage 

Dopo il successo da oltre 3.000 presenze per la serata di lunedì, con le degustazioni di prodotti tipici del territorio, l’Antica Sagra di San Lussorio prosegue con un fitto programma. Questa sera riprendono gli appuntamenti religiosi: alle 19 è in programma il Santo Rosario al Santuario San Lussorio, seguito dalla messa. Spazio alla musica alle 21,30, nel piazzale, con il concerto dei Collage. Giovedì il gran finale: in mattinata ci sarà l’occasione, fino alle 12,30 di ammirare la mostra storico-fotografica “Luxori cavalieri de altu gradu”, che ha riscosso negli scorsi giorni un notevole interesse da parte dei cittadini. Nel pomeriggio, sempre alle 19,30, la messa celebrata da don Walter Onano. Alle 20,30 la processione di ritorno verso la parrocchia Beata Maria Vergine Assunta, accompagnata da emozionanti cascate e fuochi d’artificio. In conclusione, alle 22, la cerimonia di benedizione dei simulacri dei Santi Lussorio, Cesello e Camarino. Si ricorda che il Santuario è visitabile durante la mattina, dalle 10 alle 12,30, e la sera dalle 18 fino alle 24.

Una festa che, alla fine, avrà dato vita a sei serate di musica, spettacoli, cibo tipico selargino e riti religiosi. È l’evento che apre le porte all’appuntamento più atteso dell’anno: il matrimonio selargino, a settembre.

