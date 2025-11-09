San Lussorio senza autobus, appello al Ctm 

«Serve un’estensione del servizio di trasporto pubblico anche nella zona di San Lussorio, con una linea sino alla fermata della metro di via delle Camelie». La proposta è stata inviata al Comune di Selargius e ai vertici del Ctm, stilata dal gruppo civico “Insieme per Selargius” sulla base di decine di segnalazioni.

«L’intera zona, in costante crescita residenziale, non è servita da alcuna linea di trasporto pubblico», viene spiegato nella petizione. «Molti residenti — tra cui anziani e persone con difficoltà motorie — non hanno un mezzo per raggiungere facilmente le aree centrali del paese o Monserrato». La richiesta è quella di modificare il tracciato della linea M o linea 8. Il Ctm ha già risposto: al momento non è possibile accogliere la proposta perché non può autonomamente modificare i percorsi. «Ora attendiamo la risposta ufficiale del Comune di Selargius, e in base all’esito valuteremo se coinvolgere direttamente la Regione», replicano da “Insieme per Selargius”.

RIPRODUZIONE RISERVATA