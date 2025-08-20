San Lussorio, oggi il via alla festa con la processione 

I festeggiamenti per San Lussorio quest’anno avranno una cornice speciale, con il nuovo sagrato completato di recente, insieme all’illuminazione e altri lavori che hanno riportato la chiesetta storica al suo antico splendore.

«Abbiamo investito quasi 600mila euro sinora», sottolinea il sindaco Gigi Concu, «e vedere il risultato finale è una soddisfazione». L’ultimo intervento in ordine di tempo è la riqualificazione del sagrato, finanziato con 220mila euro, ma alle spalle ci sono gli altri cantieri di restauro già realizzati: dal restyling della facciata, al rifacimento del muro di cinta del santuario. «Il passo successivo è sistemare Casa Soro, chiederemo un finanziamento e nel frattempo stiamo definendo gli interventi per la messa in sicurezza», aggiunge Concu.

Una rinascita per la chiesa di San Lussorio che proprio in questi giorni ospita la sagra organizzata dal Gremio di San Lussorio in onore del santo martire: oggi - 21 agosto - è in programma la cerimonia ufficiale nella sala consiliare del Comune, alle 18,30, seguita dalla processione guidata da don Walter Onano e infine la messa. Domani spazio alla sagra dei prodotti tipici selargini con la degustazione del coniglio “a sunchittu”, con spettacolo pirotecnico finale; il 24 agosto - alle 22 - il concerto di Marco Carta. Domenica si chiude con la processione di rientro nella chiesa Maria Vergine Assunta.

