Nuovo cantiere di restauro per il santuario di San Lussorio. Un intervento che il Comune di Selargius ha pianificato grazie ai 65mila rimasti in cassa dopo l’investimento iniziale di 250mila euro, serviti per i primi lavori di restyling già fatti. Nei giorni scorsi la Giunta ha dato il via libera al progetto esecutivo per il completamento del restauro del tempio storico della città con la messa in sicurezza del muro di cinta e dell’area di pertinenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA