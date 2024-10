San Lussorio, nell’impianto torna il calcio 

Nel campo di via delle Ginestre ritornano partite di calcio e allenamenti. Una svolta annunciata poche settimane fa con la conclusione dei lavori di restyling dell’impianto sportivo di Selargius, e concretizzata nei giorni scorsi.

«Dopo due anni e mezzo di fermo siamo felici di aver finalmente potuto rimettere il campo di San Lussorio a disposizione delle società sportive», commenta il sindaco Gigi Concu che ha pubblicato le foto di una partita a pallone nel playground di calcio di via delle Ginestre. «Una soluzione temporanea, in attesa che vengano conclusi anche gli interventi al Generale Porcu». Da alcuni giorni infatti il campo ospita le società sportive dell’impianto sportivo di via della Resistenza, rimaste momentaneamente senza casa per via dei lavori in corso. Poi spazio alle altre realtà sportive del territorio che potranno richiedere l’impianto di San Lussorio per la gestione in concessione: l’avviso - con scadenza al 16 ottobre - è stato pubblicato di recente dal settore Sport del Municipio.

RIPRODUZIONE RISERVATA