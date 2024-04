San Lussorio, nasce il nuovo polo sociale 

Da centro riabilitativo integrato che nessuno utilizza a polo sociale, con sportello antiviolenza dove potersi rivolgere per avere un supporto immediato. Il Comune di Selargius riapre le porte del caseggiato nel compendio di San Lussorio, chiuso da anni fra le polemiche di alcuni esponenti della minoranza in Consiglio comunale. Il Comune disegna così il suo nuovo futuro come fulcro dei Servizi sociali in città. «Stiamo lavorando anche per la riapertura di Casa Soro», annuncia l’assessore alle Politiche sociali Sandro Porqueddu, «con l’obiettivo di avere a San Lussorio un polo sociale».

Gli ultimi preparativi

Nei giorni scorsi il settore Politiche sociali ha affidato l’installazione di nuovi climatizzatori e la pulizia dello stabile, in vista della riapertura. Fra pochi giorni diventerà la sede operativa del Plus 21, con un servizio di segretariato e potenziamento dei servizi sociali professionali dei Comuni che fanno parte dell’ambito. Destinazione a tempo, sino a fine novembre, poi il ruolo di ente capofila del distretto socio sanitario - attualmente in capo a Selargius - passerà al Comune di Sestu. Il centro, immerso nel verde del parco di San Lussorio, sarà aperto tutte le mattine e due pomeriggi alla settimana, con tre assistenti sociali e due dipendenti amministrativi sempre presenti in sede. «Saranno a disposizione, attraverso un supporto telefonico o in presenza, per aiutare nella compilazione delle domande per il Reis. Si occuperanno anche dei colloqui dei beneficiari per la predisposizione dei progetti di inclusione e dei lavori utili alla collettività negli otto Comuni coinvolti nel Plus», spiega l’assessore Sandro Porqueddu.

La nuova funzione

Da dicembre il via alla nuova destinazione definitiva dell’edificio. «Sarà utilizzato per il recupero socioeducativo e attività di animazione sociale a favore dei minori, per il sostegno alla genitorialità e all’affido familiare», annuncia l’assessore. Diventerà quindi il punto di riferimento per le famiglie selargine in difficoltà e da tempo seguite dal settore Politiche sociali del Municipio attraverso il servizio educativo comunale: 28 nuclei familiari, con 35 minori coinvolti, tutti con situazioni di disagio e conflittualità da superare. Con la supervisione da parte di un’èquipe dell’Università Cattolica di Milano. «Un supporto importante che si traduce in verifiche regolari sulle attività svolte», spiega l’esponente della Giunta Concu.

Lo Sportello

Spazio anche allo sportello antiviolenza. «Un’iniziativa alla quale il Comune tiene particolarmente», sottolinea Porqueddu: «Lo attiveremo nel centro di San Lussorio da dicembre, nel frattempo stiamo valutando la possibilità di aprire uno sportello sperimentale in un’altra sede comunale, con tutte le figure professionali previste: psicologi, assistenti sociali e pedagogisti». Una svolta che coinvolge anche Casa Soro: la struttura sarà riaperta e gestita dai Servizi sociali con il supporto di cooperative e associazioni del terzo settore.

