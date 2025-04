San Lussorio, lavori per il nuovo sagrato 

La rinascita del sagrato della chiesa storica di San Lussorio, a Selargius, è iniziata. Dopo il sì al progetto finanziato con 220mila euro, e l’affidamento dell’appalto, nei giorni scorsi sono partiti ufficialmente i lavori. Mezzi e operai dell’impresa incaricata dal Comune sono al lavoro per la riqualificazione della parte esterna della parrocchia: stop per le festività di Pasqua, poi il cantiere in corso riprenderà per concludere il restyling - si spera - prima della sagra di agosto.

La chiesetta, oltre a essere una delle più storiche in città, è infatti il fulcro dei festeggiamenti organizzati ogni anno dal Gremio di San Lussorio in onore del santo martire.

L’intervento studiato dall’assessorato ai Lavori pubblici guidato da Claudio Argiolas - dopo il restauro conservativo della chiesa e dell’arcata principale - ora si concentra nel sagrato. «Lavori che consentiranno di ridare decoro a una delle parrocchie storiche della città», spiega Argiolas, «un restauro atteso dai selargini, dai fedeli prima di tutto e in generale da chi frequenta la zona di San Lussorio. Ovviamente si tratta di una valorizzazione studiata nel rispetto delle presenze architettoniche storiche e dei dettagli originali».

