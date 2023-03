San Lussorio, la questua parte sabato 

Dopo tre anni segnati dalla pandemia il Gremio di San Lussorio è pronto per ripartire in vista dei festeggiamenti del patrono dopo Ferragosto.

I preparativi sono già iniziati con la costituzione del nuovo comitato della festa guidato come sempre dal Primo Majorale Nicola Porceddu. Ora parte la fase della questua chiesta ai cittadini, e alla ricerca di sponsor e benefattori per la raccolta dei fondi che serviranno per organizzare le manifestazioni religiose, culturali e civili che si svolgeranno come da tradizione durante l’antica sagra in onore di San Lussorio.

«La raccolta dei fondi avrà inizio sabato 18 marzo dalla via San Martino», fanno sapere gli organizzatori dei festeggiamenti «per poi snodarsi nei giorni seguenti per tutte le strade cittadine». Le date sono state già fissate: dal 18 al 22 agosto l’antica sagra, e dal 14 al 22 ottobre il Novenario in onore di San Lussorio.

