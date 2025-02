San Lussorio, ecco la nuova illuminazione 

Dopo settimane di allenamenti al buio, arriva la nuova illuminazione in tutto il campo da calcio comunale di via delle Ginestre, nel quartiere San Lussorio di Selargius. Un intervento atteso dopo la manutenzione straordinaria finanziata dal Comune per eliminare criticità e abusi che si trascinavano da anni. Nel frattempo si lavora all’illuminazione negli spogliatoi. «A inizio consiliatura abbiamo preso l’impegno di farci carico della situazione degli impianti sportivi cittadini, che necessitavano di importanti e non più rimandabili interventi», ricordano il sindaco Gigi Concu e l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas. «Oggi possiamo dire con orgoglio che, dopo aver ristrutturato gli spogliatoi, abbiamo finalmente realizzato nel campo di via delle Ginestre un nuovo impianto di illuminazione a led che consentirà alle società sportive», concludono Concu e Argiolas, «di avere a disposizione uno spazio funzionale e adeguato».

