La parrocchia di San Lussorio diventa chiesa giubilare per un giorno. Un evento per Selargius, e per i tanti fedeli l’hinterland di Cagliari che domenica si sono ritrovati nella storica chiesetta di via Lubich per il Giubileo della Forania del Campidano, insieme alle parrocchie di Monserrato e Quartucciu, oltre a quelle di Selargius. Sino alla messa alle 18: tutti i sacerdoti presenti, i sindaci con fedeli al seguito partiti dalle rispettive chiese - San Giovani Battista La Salle, Santissimo Redentore e Sant’Ambrogio per Monserrato, San Giorgio e San Pietro Pascasio per Quartucciu, Vergine Assunta, San Salvatore e San Giovanni Bosco per Selargius. In testa don Marcello Lanero, vicario della Forania del Campidano, che ha celebrato la messa davanti al santuario.

«Un onore ospitare una manifestazione così importante dal punto di vista religioso», racconta il Primo Majorale del Gremio di San Lussorio Nicola Porceddu, padrone di casa nella chiesetta selargina dove ogni anno vengono organizzati celebrazioni e festeggiamenti per il santo martire. «La nostra parrocchia non è nuova a occasioni come questa», ricorda Porceddu, «nel 1619 Papa Paolo V concedeva tramite bolla pontificia l’indulgenza plenaria a chi si recava a San Lussorio». Una giornata storica che si ripete a distanza di oltre 400 anni, stavolta con una benedizione speciale in occasione dell’Anno Santo.

