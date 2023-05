San Lucifero, pronti alla festa 

Vallermosa si prepara ai festeggiamenti in onore di San Lucifero, patrono del paese. L’inizio è previsto per domenica alle 18, con la tradizionale discesa e benedizione del “Truncu de Santu Luzzifuru”. Si riprende il 19 con i riti religiosi nella parrocchia dedicata al santo e alle 21,30 lo spettacolo musicale con il disc jockey Sandro Murru. Sabato 20 si entra nel vivo: dopo la funzione delle 10, il simulacro del santo verrà portato in processione per le vie del paese, accompagnato dalle launeddas del maestro Orlando Mascia e dai gruppi folk “Santa Margherita” di Siliqua e “Sant’Ignazio” di Musei. Intorno alle 18,30 si celebrerà la messa nella parrocchia di San Lucifero e alle 21,30 si terrà lo spettacolo di musica folk sarda con il gruppo Brinca di Paride Peddio. Il 21 si inizia con le celebrazioni religiose alle 7,30; alle 11 la processione del santo, seguito dall’organetto di Michele Usai e i gruppi folk di Desulo “Sant’Isidoro” di Samassi e “San Lussorio” di Musei. Si riparte il pomeriggio, alle 17,30, con giochi, intrattenimento e animazione per bambini. Alle 19,30 l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria. La serata musicale del gruppo “I Nuvolari”, con Pamela Lorico, cantante delle “Balentes”, chiuderà i festeggiamenti. (a. c.)

