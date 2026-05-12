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Vallermosa.
13 maggio 2026 alle 00:29

San Lucifero, otto giorni di festa 

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Partono domenica, i festeggiamenti in onore di san Lucifero, patrono di Vallermosa. Il 17, primo degli otto giorni di manifestazioni religiose e civili, inizierà alle 9, con la messa nella solennità dell’Ascensione. Alle 19,15, la tradizionale “Discesa del tronco”. Il 18 e il 19, dopo il rosario delle 17,30, si svolgerà la funzione predicata da don Leonardo Piras.

Mercoledì, 20 maggio, messa alle 18, celebrata da don Roberto Maccioni, parroco di Uta, e la partenza della processione con il simulacro del santo per le vie del paese. Alle 21,30 lo spettacolo “Isola in festa”.

I riti del 21 saranno presieduti da don Mario Montis, seguirà poi la processione del simulacro del santo patrono. La giornata si concluderà con lo spettacolo musicale “Balla Sardigna”.

Il 22 s’inizierà con la messa in onore di San Lucifero e Santa Rita da Cascia. Alle 21,30 musica con il gruppo “On the road band” e, alle 23,30 discoteca in piazza, con “Best generation dance”. Alle 17,30, del 23, si svolgerà la messa vespertina; la serata proseguirà, alle 21,30, con i “Zirichiltaggia”, tributo a De André.

I festeggiamenti termineranno il 24, con la messa delle 9 e, alle 18,30, l’estrazione a premi in piazza San Lucifero. (a. cu.)

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