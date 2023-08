San Lorenzo sotto le stelle nel sito archeologico di Tamuli 

Scrutare le stelle e vivere la tradizione legata a San Lorenzo martire. A Macomer e Silanus la notte del 10 agosto diventa magica per le manifestazioni in programma. A Macomer torna l’appuntamento più atteso dell’estate, “Tamuli, nella notte di San Lorenzo”, ideato dalla cooperativa Esedra, che si svolge nel sito archeologico. L’appuntamento è alle 20. Prima si ammira il tramonto con la danza ancestrale delle maschere “Is Arestes e S’Utzu prestitu” di Sorgono. Seguirà la performance “Sassi e polvere di stelle”, scritto e interpretato da Monica Corimbi e dai narratori del laboratorio di Bocheteatro.

In serata, con la partecipazione dell’Associazione astronomica nuorese, si potranno ammirare le stelle tra canti, balli, danze ancestrali, in un contesto colmo di magia. Non solo stelle candenti e astri in movimento, ma anche festa grande.

A Silanus si onora per tre giorni San Lorenzo, una festa istituita negli anni Cinquanta per accogliere gli emigrati, che facevano rientro nel paese per le ferie. Oltre alle sfilate in costume, agli spettacoli folcloristici in piazza e alle pariglie, ci sarà anche l’attesissima gara di poesia cantada , una tradizione che da sempre caraterizza questo importante appuntamento estivo, con la partecipazione dei poeti Bruno Agus, Giuseppe Porcu e Salvatore Senes, che saranno accompagnati dai cori a tenores di Silanus.

RIPRODUZIONE RISERVATA