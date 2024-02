San Lorenzo, quattro anni senza messe 

La messa è finita. Da quattro anni a San Lorenzo non si celebrano più funzioni. Le affollate messe in latino della domenica mattina sono un lontano ricordo. La chiesetta medievale sulla sommità del colle di Buoncammino, intitolata anche a San Pancrazio non ha riaperto dopo la pandemia. Il motivo? I fedeli scarseggiano. E a quanto pare anche i sacerdoti. Le due splendide navate divise da archi su colonne possono essere ammirate solo in occasioni speciali come Monumenti aperti, la Festa di San Lorenzo del 10 agosto o visite guidate. Nel resto dell’anno l’accesso è sbarrato da un cancello con catena arrugginita. Un gioiello dimenticato.

«Quattro famiglie»

La chiesetta dipende dal Capitolo metropolitano, collegio dei presbiteri, comunemente chiamati canonici, che coadiuvano il vescovo. E fa capo alla Cattedrale, il cui parroco è monsignor Alberto Pala, 50 anni a maggio. «Purtroppo è vero, la messa non si celebra più», dice, «dispiace ma d’altronde le persone che prendevano parte alle funzioni erano poche. Gli unici frequentatori erano i residenti più prossimi, quattro famiglie».

La decisione non è dipesa da motivi economici. «Non è un problema di gestione», assicura, «anche perché in Cattedrale i fedeli sono generosi. Piuttosto sono le forze di noi sacerdoti che mancano. La domenica, tra Cattedrale e Cappuccini, in zona si celebrano già dieci messe molto frequentate dai 1.632 parrocchiani residenti entro le mura. A San Lorenzo mancano i numeri, di conseguenza non ci è sembrato giusto aggiungere un'ulteriore messa».

Eppure, prima della pandemia, la chiesetta era stata rilanciata da monsignor Mario Ledda (canonico effettivo del Capitolo metropolitano dal 1989, oggi a Sant’Efisio). Non solo con la messa stabile ma anche con altre iniziative. «Prima della pandemia», conferma Pala, «c’era don Mario che dedicava le sue forze». Poi è arrivato il Covid, don Mario è andato a Sant'Efisio e lo scenario è cambiato.

Visite su richiesta

La chiesetta può ospitare visite su richiesta (in Cattedrale). Apre anche a storici e studiosi. «Si tratta», spiega Claudia Caredda, 40 anni, guida turistica di Trip Sardinia, «di una delle più antiche della città, databile tra il XII e il XIII secolo nella porzione originaria. Vista la conformazione a due navate l'edificio è ritenuto vittorino. Nel XIV secolo», prosegue, «la chiesa viene intitolata alla Madonna del Buen Camino, come altre chiese che si trovavano ai limiti delle città e alle quali i pellegrini affidavano la richiesta di protezione prima di un viaggio». San Lorenzo è infine stata rimaneggiata nel ‘700 «con l'aggiunta del portico».

«Non l’abbiamo mai trovata aperta se non in occasione di Monumenti aperti», si rammarica la guida. Un tempo le visite erano promosse dal gruppo Cultori di San Pancrazio. Ma l’ultimo post sul profilo Facebook risale al 2021. L’indirizzo di posta elettronica c'è ancora. Alle mail, però, non risponde nessuno.

