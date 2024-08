San Lorenzo, oggi la processione 

Monserrato si appresta a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno: la festa di San Lorenzo. Una celebrazione che affonda le radici nella storia e nella devozione dei monserratini, tanto più significativa quest'anno con il nuovo parroco Don Nicola Ruggeri che per la prima volta partecipa ai festeggiamenti come guida spirituale della comunità.

Fresco di incarico nella parrocchia del Santissimo Redentore, il sacerdote esprime il suo entusiasmo per questa importante ricorrenza: «Quest’anno è speciale per me, non solo per il mio primo San Lorenzo come parroco, ma anche perché la festa è un momento di unione per tutta la città. Vogliamo mantenere viva la tradizione, ma anche esplorare nuove modalità per coinvolgere la comunità in modo più ampio», le sue parole.

Il programma

La manifestazione ha preso il via ieri con il passaggio di consegne dal presidente uscente Roberto Argiolas al nuovo presidente Luciano Pisu, che guiderà il Comitato 2024. «Lavoriamo per riportare la festa alla sua maestosità tradizionale e ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla sua organizzazione. Spero che la cittadinanza apprezzi il nostro sforzo», commenta Pisu.

La festa proseguirà con la processione di oggi, partendo dalla Chiesa di San Valeriano e giungendo alla chiesetta di San Lorenzo, cuore delle celebrazioni liturgiche. Domani si svolgeranno le celebrazioni eucaristiche, che culmineranno con la messa serale presieduta da monsignor Mosè Marcia. La festa si chiuderà l'11 agosto con il rientro del simulacro e dei pellegrini a Monserrato, dove i fedeli lo accoglieranno con devozione e festeggiamenti.

La festa

Le serate saranno arricchite da eventi musicali organizzati dal Comitato e supportati dal Comune. «San Lorenzo e la festa della Madonna rappresentano le celebrazioni più importanti per Monserrato – afferma il sindaco Tomaso Locci -. Quest’anno, oltre ai tradizionali eventi, avremo anche fuochi d’artificio e spettacoli che coinvolgeranno tutta la comunità. È importante che le feste religiose come quella di San Lorenzo offrano anche momenti di svago e aggregazione».

L’assessora alla Cultura, Spettacolo e Tradizioni, Emanuela Stara, sottolinea l’importanza della collaborazione tra le parrocchie e le associazioni locali: «Sono orgogliosa del programma e della sinergia che abbiamo creato – sono le sue parole -. Le associazioni locali sono fondamentali per la riuscita dell’evento, e insieme stiamo costruendo una rete che valorizza le caratteristiche uniche della nostra città».

