San Lorenzo, la processione toccherà tutte le parrocchie 

Fervono i preparativi per i festeggiamenti di San Lorenzo, che si svolgeranno dall’8 all’11 agosto, tra Monserrato e la piana che prende il nome dal santo, dove c'è la chiesetta campestre che fa capo alla parrocchia del Santissimo Redentore. Intanto si è insediato il nuovo comitato, quest’anno presieduto da Luciano Pisu.

L’organizzazione del programma è già in corso: si stanno cercando gli sponsor e organizzando le questue nelle case dei fedeli. «La novità di quest’anno è che la processione farà tappa anche davanti alla parrocchia di San Giovanni Battista della Salle», dice Pisu. «Il coinvolgimento delle tre comunità parrocchiali, Santissimo Redentore, Sant'Ambrogio e San Giovanni Battista della Salle, è un segno di unità della chiesa monserratina», dichiara don Nicola Ruggeri, parroco del Santissimo Redentore. «Per i festeggiamenti civili siamo ancora in fase di studio, anche perché saranno organizzati in base alle disponibilità economiche. Qualcosa la metteremo anche noi come parrocchie ma ovviamente dobbiamo attendere l'insediamento della nuova Giunta comunale». E aggiunge: «Chiunque lo volesse può entrare a far parte del comitato organizzatore dei festeggiamenti».

