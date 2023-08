San Lorenzo a bordo piscina ammirando le stelle cadenti 

Notte con il naso all'insù a Farcana, sul monte Ortobene, il 10 agosto per san Lorenzo. «Nella serata più suggestiva dell'anno, vi invitiamo a un'esperienza incantata - dicono gli organizzatori "The pool brothers" e "Starstreet Sardegna" -. Immaginatevi a bordo piscina sorseggiando un drink, circondati dalle candele luminose, dolci note di musica soft e nel cielo le stelle cadenti». Il gruppo di esperti di Starstreet Sardegna guiderà i partecipanti utilizzando un puntatore laser, mostrando i segreti delle costellazioni e degli astri. A disposizione anche un telescopio per osservare gli oggetti celesti. Per maggiori informazioni o prenotazioni basterà contattare il numero 3287538174. (g.pit.)