San Leonardo, acqua di nuovo in vendita 

L’acqua di San Leonardo de Siete Fuentes è nuovamente conforme al consumo e può tornare in vendita nei supermercati di tutta l’Isola. Lo ha stabilito il ministero della Salute, lo scorso 29 novembre però pubblicato in gazzetta ufficiale solamente due giorni fa: è stata riconosciuta la validità dell’acqua attinta dal pozzo nella borgata montana dalla società Siete Fuentes.

Le analisi

Le nuove analisi presentate dalla società Siete Fuentes, in seguito al decreto di sospensione dalla vendita il 13 agosto scorso del dicastero romano, hanno dimostrato la conformità ai parametri microbiologici delle rigide direttive di imbottigliamento e commercializzazione per il consumo alimentare. Il ministero ha confermato dunque l’emungimento dell’acqua da un solo pozzo, quello autorizzato dalla concessione mineraria regionale.

L’acqua in vendita nei supermercati di tutta l’Isola era stata sospesa perché alcuni parametri microbiologici concernenti nitrati e cadmio, piombo, mercurio e nitriti erano risultati non conformi al consumo; tra l’altro il dicastero aveva messo in evidenza alcune criticità nella documentazione analitica che era stata trasmessa.

La società

Per l’amministratore unico della società Siete Fuentes Gabriella Meloni però «la qualità e la conformità dell’acqua di San Leonardo non sono mai venute meno». Il blocco della vendita è scattato solamente per una «non conformità documentale a cui abbiamo posto rimedio immediatamente», evidenzia. I quindici dipendenti dello stabilimento di San Leonardo sono tornati ai loro posti di lavoro e la produzione è ripresa a pieno regime, a questo punto l’acqua tornerà presto in vendita nei negozi di tutta la Sardegna.

Il comitato

Esprime compiacimento per la ripresa produttiva e il ritorno al lavoro dei dipendenti il “Comitato civico a tutela delle acque di San Leonardo”, che conta un migliaio di soci. Il presidente del sodalizio Giovanni Matta precisa: «Prendiamo atto che finalmente sia stata verificata la situazione che era apparsa chiara fin dal primo momento, ovvero la conferma dell’autorizzazione per emungere da un solo pozzo. Attendiamo l’evolversi della situazione nonché di poter essere sentiti dall’assessorato regionale all’Industria, che ha competenza in materia. Insieme abbiamo pianificato un incontro per dirimere la questione e per capire la posizione della Regione su quello che è successo negli ultimi mesi».

