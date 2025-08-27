San Gregorio e San Basilio, è festa 

Da sabato a lunedì si svolgerà la festa in onore di San Gregorio e San Basilio, nella località montana vicino a San Gregorio, lungo l’ex Orientale sarda.

Sabato alle 19 è prevista la processione con il trasferimento dei simulacri dalla parrocchia di Maracalagonis alla chiesetta di campagna: fino alla periferia il cocchio sarà trainato dai buoi, poi da un mezzo a motore. Domenica 31 agosto, alle 10.30, processione in campagna e messa celebrata da don Alberto Pala; alle 19 seguirà la celebrazione di don Claudio Piredda. Lunedì 1° settembre, alle 20, rientro dei Santi a Maracalagonis con cocchio trainato dai buoi e successiva messa.

I festeggiamenti civili prevedono sabato alle 22 lo spettacolo “Il disco dance story” e domenica, sempre alle 22, la serata musicale con l’orchestra popolare sarda di Orlando Mascia.

Sabato e domenica si terranno degustazioni di prodotti tipici, mentre per tutta la festa sarà aperto il museo “Prezioso scrigno”. (ant. ser.)

