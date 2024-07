San Gregorio a secco: stato di emergenza 

Si fa drammatica la situazione nelle campagne di Sinnai. Il caldo devastante e la siccità che dura dallo scorso novembre ha già provocato gravi danni a tutte le colture, vigneti, uliveti, mandorleti, foraggere e coltivazioni a grano con danni pesantissimi. Dramma anche nel settore zootecnico col bestiame alla fame e alla sete e con i pastori costretti a interventi di emergenza per salvare il bestiame.

Una situazione denunciata anche da Laore e dalla Coldiretti locale già da diverse settimane. La Giunta comunale è intervenuta con la proclamazione dello stato di calamità naturale con la richiesta di aiuti per le categorie danneggiate.

Sos anche per la situazione idrica a San Gregorio e negli altri villaggi sulla vecchia Orientale sarda. I residenti hanno recentemente manifestato in prefettura denunciando la drammatica crisi idrica per la mancanza della rete di distribuzione dell’acqua. Da qui la delibera del Comune che rispondendo anche al prefetto ha dichiarato lo stato di emergenza. Un problema che potrà essere risolto definitivamente solo con la realizzazione della rete e, in questa emergenza, fornendo l’acqua potabile con le autobotti. Da qui la richiesta di fondi pubblici. (r. s.)

