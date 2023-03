«San Gottardo, pochi parcheggi: è il caos» 

«Vogliamo più parcheggi nella zona San Gottardo». Francesca Picciau vive in via Svetonio e ricorda ancora quando era più facile trovare posto per l’auto: «Ora, con l’aumento demografico e la costruzione di nuovi palazzi, parcheggiare anche per noi residenti è difficile. In un lato della via c’è il divieto di sosta e ciò è un problema. C’è un’area a fianco alla metro che potrebbe essere adibita a parcheggi. Sarebbe il caso di farlo». Mario Sollai vive in via San Cipriano: «La carenza di posti auto è un disagio per noi abitanti. Ci sono varie aree limitrofe dove costruirne di nuovi. Chi prende la metro, o il bus sostitutivo come in questo momento, spesso parcheggia qui e noi dobbiamo fare il giro per cercare un posto libero».

La denuncia

Un problema sempre più sentito. Sul tema interviene il gruppo consiliare Pauli Monserrato-La svolta: «I pochi parcheggi nelle vie San Cipriano, Casteldoria e Pompeo non bastano per le auto dei pendolari che sostano nei paraggi della stazione metro Gottardo», dice Ivano Argiolas, primo firmatario di un’interpellanza che verrà presentata in aula. «A causa dei lavori nella linea 1 della metro, da gennaio sono stati sottratti altri sei stalli in via San Gottardo angolo via San Cipriano per far spazio al bus sostituivo. Questo tratto è di forte interesse per residenti e pendolari, e luogo di passaggio per i monserratini, specialmente anziani, che si dirigono verso il cimitero». Argiolas racconta che un residente di via San Cipriano ha ricevuto una multa per aver sostato dieci minuti sull’isola spartitraffico, di fronte al suo stesso cancello. «I vigili fanno il proprio lavoro, ma i cittadini non trovano posto nel raggio di duecento metri da casa. Il problema va risolto, convocando una conferenza di servizi fra Comune e Arst per fare un piano definitivo, tenendo conto della grande area dissestata di fronte alla vecchia stazione, che potrebbe ospitare decine di parcheggi, così come lo spazio sotto il ponte di via Giulio Cesare e via Polibio».

I pericoli

Argiolas parla anche di barriere architettoniche: «I marciapiedi di via San Gottardo sono dissestati, tranne un breve tratto recentemente rifatto all’uscita di San Cipriano. Una residente, con difficoltà motorie, mi ha segnalato che è costretta a rinunciare a visitare i defunti se non viene accompagnata in auto, perché il tragitto è sconnesso». Laura Di Napoli, presidente della cellula sarda dell’associazione Luca Coscioni, ha avviato una battaglia con Pauli Monserrato-La svolta, «contro le barriere architettoniche in città e per far sì che anche Monserrato si doti del Piano per l’eliminazione delle barriere».